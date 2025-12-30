39 очков Гилджес-Александера помогли Оклахоме победить Атланту, Портленд одолел Даллас.
Чикаго был разгромлен Миннесотой
около 2 часов назад
30 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
Сан-Антонио проиграл Кливленду (101:113), несмотря на 26 очков и 14 подборов центрового Виктора Вембаньямы.
39 очков защитника Шея Гилджеса-Александера помогли Оклахоме победить ослабленную Атланту (140:129).
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Финикс 101:115 (23:22, 31:39, 25:26, 22:28)
Шарлотт – Милуоки 113:123 (26:25, 40:38, 23:32, 24:28)
Бруклин – Голден Стэйт 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31)
Торонто – Орландо 107:106 (18:29, 36:36, 30:29, 23:12)
Майами – Денвер 147:123 (41:29, 22:34, 47:36, 37:24)
Чикаго – Миннесота 101:136 (23:21, 27:34, 28:40, 23:41)
Сан-Антонио – Кливленд 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37)
Хьюстон – Индиана 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41)
Новый Орлеан – Нью-Йорк 125:130 (41:37, 34:35, 28:24, 22:34)
Оклахома-Сити – Атланта 140:129 (35:38, 35:36, 43:29, 27:26)
Портленд – Даллас 125:122 (42:29, 33:34, 22:30, 28:29)