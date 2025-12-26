Йокич снова вписал свое имя в историю НБА, сумасшедшее выступление против Миннесоты
Невероятный серб продолжает устанавливать рекорды
около 1 часа назад
Нікола Йокич / Фото - Yahoo
Звездный сербский центровой Денвера Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с Миннесотой.
В его активе 56 очков, 16 подборов, 15 ассистов, и 2 блок-шота за 42 минуты. Он реализовал 15/21 из игры, в том числе 4/6 трехочковых.
Йокич стал первым игроком в истории лиги, который набрал 55+ очков, 15+ подборов и 15+ ассистов в одном матче.
Денвер победил в овертайме со счетом 142:138.
