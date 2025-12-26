Владимир Кириченко

Звездный сербский центровой Денвера Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с Миннесотой.

В его активе 56 очков, 16 подборов, 15 ассистов, и 2 блок-шота за 42 минуты. Он реализовал 15/21 из игры, в том числе 4/6 трехочковых.

Йокич стал первым игроком в истории лиги, который набрал 55+ очков, 15+ подборов и 15+ ассистов в одном матче.

Денвер победил в овертайме со счетом 142:138.

