Леброн в 22-й раз подряд сыграет в Матче всех звёзд – впервые как запасной игрок.
За всю свою карьеру Джеймс не был выбран только на Матч Всех Звезд 2004.
около 2 часов назад
Леброн Джеймс / Фото - ВВС
Стали известны запасные игроки на Матч всех звёзд НБА сезона-25/26.
Среди них оказался звезда Лейкерс Леброн Джеймс, которого выбрали на этот матч в 22-й раз подряд. Это – лучший показатель в истории лиги как по вызовам на МВЗ, так и по вызовам на МВЗ подряд.
Предыдущие 21 МВЗ Леброн неизменно выбирался как стартер, в этот раз он впервые выбран как запасной игрок.
За всю свою карьеру Леброн не был выбран только на All-Star Game 2004 во время его дебютного сезона-2003/04.
Напомним, Джеймс из-за травмы не играл в прошлогоднем Матче всех звёзд, хотя был выбран как стартовый игрок.
