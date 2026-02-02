Владимир Кириченко

Стали известны запасные игроки на Матч всех звёзд НБА сезона-25/26.

Среди них оказался звезда Лейкерс Леброн Джеймс, которого выбрали на этот матч в 22-й раз подряд. Это – лучший показатель в истории лиги как по вызовам на МВЗ, так и по вызовам на МВЗ подряд.

Предыдущие 21 МВЗ Леброн неизменно выбирался как стартер, в этот раз он впервые выбран как запасной игрок.

За всю свою карьеру Леброн не был выбран только на All-Star Game 2004 во время его дебютного сезона-2003/04.

Напомним, Джеймс из-за травмы не играл в прошлогоднем Матче всех звёзд, хотя был выбран как стартовый игрок.

Леброн стал первым игроком НБА с 60 тысячами минут за карьеру.