54 очка Максі допомогли Філадельфії обыграть Милуоки без Янниса, Мемфис разгромил Сакраменто
Атланта уступила Сан-Антонио без Вембаньямы
около 1 часа назад
НБА. Регулярный чемпионат
Орландо – Клипперс 129:101 (30:24, 31:25, 32:27, 36:25)
Орландо: Саггз 23 + 7 передач, Ф. Вагнер 20, да Силва 17 + 8 подборов, Бейн 15 + 7 подборов, Картер 7 + 7 подборов + 6 передач – старт; Блек 12, Битадзе 10, Айзек 9+7 подборов, Ховард 8, Кейн 5, Ричардсон 3, Джонс 0.
Клипперс: Харден 31 + 8 передач + 5 потерь, Зубац 14 + 19 подборов, Коллинз 9, Сэндерс 6 + 5 потерь, Данн 4 – старт; Браун 9, Богданович 6, Кристи 6, Нидерхойзер 6, Пол 4, Б. Лопес 3, Батюм 3, Телфорт 0.
Сан-Антонио – Атланта 135:126 (28:34, 46:26, 21:32, 40:34)
Сан-Антонио: Фокс 26 + 9 передач, Шемпени 20, Барнс 16, Вассел 15, Корнет 5 – старт; К. Джонсон 25+7 подборов, Джонс-Гарсия 12+6 передач, Сохан 8, Олиник 8, Брайан 0.
Атланта: Александер-Уокер 38, Джонсон 26 + 12 подборов + 7 передач, Порзингис 16, Дэниелс 8 + 5 потерь, Ризаше 2 – старт; Оконгву 15+7 подборов, Кеннард 10, Уоллес 6, Крейчи 5, Гуйе 0.
Мемфис – Сакраменто 137:96 (35:22, 40:25, 38:29, 24:20)
Мемфис: Альдама 29, Кауард 19, Иди 16, Веллс 13, В. Вильямс 4 + 15 передач – старт; Лендейл 21, Проспер 11, Спенсер 7+6 передач, Маршак 6, Джексон 6+9 подборов, Кончар 3+7 подборов, Колдуэлл-Поуп 2+7 передач.
Сакраменто: Лавин 26, Вестбрук 11 + 7 подборов, Юбэнкс 9, Дерозан 7, Ачиува 2 – старт; Рейно 12, Мюррей 11, Клиффорд 8, Эллис 5, Шрёдер 3+6 передач, Монк 2.
Милуоки – Филадельфия 114:123 OT (20:33, 37:22, 24:22, 25:29, 8:17)
Милуоки: Ролинз 32 + 14 передач, Портис 19 + 8 подборов, Кузма 17, Тернер 14 + 10 подборов, Грин 9 – старт; Трент 11, Энтони 5+7 передач, Симс 4, Г. Харрис 3.
Филадельфия: Макси 54 + 9 передач + 5 потерь, Джордж 21, Эджкомб 12 + 10 подборов, Эдвардс 7, Драммонд 3 + 8 подборов – старт; Граймс 14, Маккейн 8, Уокер 2, Барлоу 2, Вотфорд 0.
