Центровой сборной Украины Артем Пустовой в интервью Суспільне Спорт высказался о поражении в матче квалификации чемпионата мира-2027 с Испанией:

Конечно, хотелось бы победить, но я знал, что хоть большинство из них молодые игроки, но они опытные, ведь уже играют в составе первых команд своих клубов. Первая половина была хорошей для нас, но потом как-то они начали попадать свои дальние броски. Моментами мы защищались хорошо, но эти сложные броски на последних секундах также сбили нас с ритма, и уже потом мы промахнулись своими. Вот почему такой результат. Конечно, я знал, что игра не будет такой легкой, но имеем то, что имеем.

Мы работали эти дни над защитой, нападением. Наш план был давить на них, не давать им разыграться. В первой половине встречи это получалось, а потом как-то они разыгрались, подстроились под нас и сломали нашу игру.

Чего ожидать в следующем матче? Игра, мне кажется, будет еще сложнее, потому что они будут играть дома. Зал будет полон, болельщики будут их поддерживать — из-за этого, мне кажется, у них будет еще больше энергии. Нужно настраиваться, разобрать свои ошибки и посмотреть, что у нас получалось, а что — нет. И уже там выкладываться с полной энергией на все 110 %.

Всегда, когда ты играешь и полный зал, а люди болеют за соперника... Я бы не сказал, что это будет какой-то такой главный фактор, но в такой атмосфере всегда сложнее играть. Грузинам это не помогло? Ну так грузины не испанцы, они младше и энергичнее. Когда мы играли с Грузией, то да, у них были хорошие, но уже возрастные игроки, и где-то мы их перебегали. А испанцев еще надо попробовать перебегать, потому что они носятся как курица без головы.