Главный тренер мужской команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис высказался о поражении от Испании в квалификации чемпионата мира-2027. Наставника цитирует basket.com.ua:

Первые две четверти в исполнении обеих команд были очень физическими, почти без потерь. Нам нужно играть максимально жёстко, если мы хотим выжить против команд уровня Испании с её опытом и качеством. Необходимо действовать без каких-либо сомнений. Главной целью была — атака. Мы это делали, пусть даже всё выходило очень болезненно. Но промазали много. Не просто пару бросков, а как минимум 10 открытых попыток. На тренировках делали акцент на том, чтобы выходить на свободные броски, но просто не попали. Если сомневаешься в себе, Испания использует свои шансы, это особенно было видно во второй половине. Пробовали разные виды защиты, но они всё забили. Против Испании спастись с -15 почти невозможно.

Все знают, что Украина борется за свободу всей Европы. Конечно, хотелось бы иметь комфортную жизнь с тренировочными лагерями, но мы не можем играть дома. Последний матч в Киеве проходил в заполненной арене. Мы можем только думать об этом, но ситуация нелёгкая. Почему в третьей четверти не стал привлекать малую пятёрку во время рывка испанцев? Скапинцев и Пустовой — важные игроки. Мы контролировали игру до перерыва. 32 набранных очка — плохой результат для Испании. Мы не проигрывали из-за защиты. Промахнули три лей-апа с метра от кольца и несколько открытых трехочковых, после чего Испания получила преимущество и перевернула ход игры.

Скапинцев и Пустовой способны делать изменения в защите. Важно понимать, что при малой пятёрке мы проигрываем подборы. В целом, нужно контролировать подборы, не только центровым. Мы проигрывали простые ситуации один на один. Если не можешь остановить оппонента даже фолом, то наивно надеяться на победу. Мы должны наслаждаться давлением, которое будет оказываться на нас в Испании. Некоторые игроки демонстрируют хороший уровень, но не получают минуты. Ковляр получает минуты. Это самая большая проблема сборных.

Я доволен тем, что Скапинцев здесь. Непростая ситуация для него, но он может показать больше в будущем. Мы представляем Украину. Нужно уважать себя в первую очередь, показывать физический баскетбол, бороться и смотреть, что выйдет в конце. Преимущества +5 нам вполне хватит. Дебют Шелиста? В национальной сборной есть своя специфика — за 2-3 дня нужно подготовить команду к паре матчей.

Каждый тренер в мире доверяет тому игроку, которого лучше знает. Шелист делает лишь первые шаги на профессиональном уровне. Он узнаёт больше информации, чем за весь предыдущий период карьеры. Шелист немного нервничал, но это мобильный современный «большой». Он может играть все виды защиты, но многое зависит от его действий в нападении. Это лишь первые шаги, не хочу ничего обещать.