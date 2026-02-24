Главный тренер мужской команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис высказался в интервью ФБУ о подготовке команды к играм с Испанией в квалификации чемпионата мира-2027:

Как всегда на тренировках можно увидеть эмоции, желание – возможно иногда даже слишком на первых двух тренировках. Во вторник утром собрались уже почти все, и мы начали повторять то, над чем мы работали в первом игровом окне. Также коснулись новых вещей в защите и нападении, и вечером проведем уже первую тренировку в контакте. У нас будет три таких тренировки, в которых мы должны подготовиться к бою.

Что касается травмы Иссуфа Санона, не хочу вдаваться в детали, но он выбыл из игры. Он хотел играть, хотел быть здесь. И еще вчера мы должны были вдвоем лететь в Ригу из Польши, но из-за травмы, или можно сказать проблем со здоровьем, он не может помочь нам в этом окне.

Мы не можем много изменить по сравнению с прошлым игровым окном. Тогда нам не хватало болхендлеров, сейчас у меня есть Зотов, он здоров, Лукашов возвращается в сборную после перерыва. Он в хорошей форме, играет здесь в Латвии. Но главное, что мы сохранили ключевых игроков из прошлого окна и будем строить нашу игру с Испанией, опираясь на предыдущее окно.

Все что нам нужно в этих матчах – это агрессивность, физический баскетбол, ведь Испания это такая команда, которая уважает только физическую игру. Если позволить им играть в свободный баскетбол, шансов добиться успеха в матчах с ними нет.

Что касается нашего дебютанта Даниила Шелиста, он интересный игрок, который делает первые шаги в профессиональном баскетболе, выступая во втором дивизионе чемпионата Испании. Первые впечатления от него – он очень профессиональный и серьезный парень. Он знает, чего хочет получить от баскетбола, чего хочет получить от жизни и это первое и самое важное, что нужно для успешной профессиональной карьеры.

Я знаю большинство игроков из их состава и вообще испанский баскетбол не нуждается в дополнительном представлении. Испанская лига, на мой взгляд, лучшая в Европе. Не знаю, как еще на этом акцентировать, но снова скажу, что мы должны быть готовы к мужскому баскетболу и активно вступать в контакт. Насколько это возможно.

Я наслаждаюсь временем в сборной. За свою жизнь я тренировал сборные Украины и Латвии и эмоции, которые можно получить в национальной сборной, они особенные и их ничем заменить нельзя.