Олег Гончар

Защитник Иссуф Санон и центровой Максим Кличко не примут участие в ближайших матчах квалификации чемпионата мира-2027 против Испании.

Украинская команда проведет матчи 27 февраля и 2 марта. Номинально домашнюю встречу запланировано в Риге. После двух побед на старте отбора тренеры рассчитывали на стабильную ротацию, однако кадровую ситуацию изменили повреждения игроков.

Санон не играл и в предыдущем игровом окне. Кличко выходил на паркет в встрече с Данией, но получил ограниченное время. В целом к подготовке привлечены 14 баскетболистов. Именно этим составом команда будет подходить к противостоянию с испанцами.

Напомним, ранее Испания объявила состав на матчи против Украины в отборе ЧМ-2027.