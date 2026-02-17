Денис Седашов

Тренерский штаб сборной Испании по баскетболу объявил состав на два матча против национальной команды Украины в рамках второго квалификационного окна чемпионата мира 2027 года.

Главный тренер испанцев Чус Матео вызвал в лагерь команды 16 баскетболистов. Из них 14 игроков отправятся в Ригу, где состоится первый поединок против сборной Украины. По сравнению с ноябрьским окном, в заявке произошло сразу шесть изменений.

В частности, в состав вернулся чемпион мира 2019 года и бронзовый призер Евробаскета-2017 Пьер Оріола.

Заявка сборной Испании

Изан Альманса (Реал Мадрид)

Францис Алонсо (Рио Бреоган)

Ферран Басас (Манреса)

Пеп Бускетс (Жирона)

Альваро Карденас (Перистери)

Луис Коста (Гранада)

Хайме Фернандес (Тенерифе)

Мигель Гонсалес (Сарагоса)

Фран Герра (Тенерифе)

Серхи Мартинес (Жирона)

Айзек Ногес (Валенсия)

Пьер Оріола (Манреса)

Оріоль Паули (Лерида)

Алекс Рейес (Манреса)

Эрик Вила (Гран-Канария)

Санти Юста (Сарагоса)

В то же время Испания не сможет рассчитывать на нескольких ключевых исполнителей из-за травм. В список отсутствующих вошли капитан Альберто Диас (его обязанности будет исполнять Хайме Фернандес), опытный форвард Микель Сальво, бигмен Грейт Особор и ветеран Дани Диес.

