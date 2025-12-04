Форвард сборной Украины Вячеслав Бобров прокомментировал Суспільне Спорт победу над Данией в квалификации чемпионата мира-2027 и назвал задачи на отбор на планетарное первенство:

Не могу сказать, что матч был легким. Начали не очень живо, потом проснулись – начали играть быстрее, дали им немного подобрать на нашем щите. Но потом нашли свою игру и начали навязывать свои броски, начали бороться за щит и идти вперед.

Тренер говорил, что они все идут на подборы. Была задача контролировать подборы и идти вперед, стараться убегать от них и набирать легкие очки в нападении.

Важные две победы, но рано о чем-то говорить. Следующие два окна тоже нужно выигрывать: у нас две игры против Испании, потом Грузия и Дания. Задача-минимум – выйти со второго места, а там будем смотреть. Нужно навязывать свою игру и выиграть хотя бы матч в Испании.

В следующее окно в составе Испании может быть другая команда, другие игроки, так что нужно отталкиваться от себя, какой состав приедет. Мы будем выходить и бороться за каждую игру, как боролись в этом окне.