Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис поделился с прессслужбой ФБУ ожиданиями от матча со Словакией в рамках предквалификации чемпионата мира-2027:

Последние несколько дней мы с тренерами видим очень хорошие эмоции в команде – это было в матче против Швейцарии, сейчас ощущается еще больше. Есть желание и понимание, для чего мы здесь находимся. Мы знаем, что еще не закончили дело, и все зависит только от нас. Мы должны быть сосредоточены, сфокусированы на нашей игре на обоих концах площадки, и главное – должны быть готовы к физическому баскетболу.

У Словакии была неделя на подготовку, но я не знаю, что кардинально можно изменить за это время. Первый фактор – это талант команды, второй – как она подготовлена, и я не думаю, что мы увидим от них что-то кардинально новое. Если мы сыграем жестко и агрессивно в защите, то на своей половине проблем быть не должно. Проблемы могут быть только, если мы решим, что уже все сделали, но мы ничего еще не сделали. Мы не должны думать о турнирном положении – нужно сыграть в свой баскетбол. С каждым матчем по моим ощущениям, по статистике, складывается впечатление, что мы улучшаем свою игру, как команда.

В двух последних матчах, которые мы выиграли, было много вещей, которые нужно исправлять, но главное, что мы победили. Плюс игроки отошли от нагрузок, хотя я не считаю, что они были тяжелыми – можно было бы потренироваться, как минимум, еще одну неделю. Но где-то мы начали качественнее играть, и важно, что ребята наслаждаются процессом. Молодые и опытные игроки дополняют друг друга, поэтому микроклимат в команде перед заключительным матчем отличный. В таком процессе без этого никак.