Михаил Цирюк

В среду, 20 августа, сборная Украины по баскетболу проведет решающий матч за выход во второй для себя, а в целом третий этап квалификации к чемпионату мира 2027 против команды Словакии. После неприятного поражения от Швейцарии на старте наша команда оклигала и выиграла две следующие игры, и теперь эти победы позволяют нам быть хозяевами своего турнирного положения. Предлагаем вашему вниманию анонс матча, который определит, продолжат ли сине-желтые свой путь на мундиаль.

Что нужно для выхода из группы?

Напомним, что в следующий раунд попадут две лучшие команды из трех. Перед этим решающим матчем мы уже знаем окончательный результат швейцарцев — две победы — над Украиной (66:64) и Словакией (85:72) и два поражения — от Словакии (60:73) и Украины (64:73).

Украинцы подходят к игре в лучшем положении, имея в активе две победы, над Словакией (80:71) и Швейцарией (73:64) и то самое поражение от швейцарцев (63:74). А вот словаки имеют лишь одну победу над Швейцарией (73:60) и два поражения - от нас (71:80) и швейцарцев (72:85).

Таким образом победа сделает Украину лучшей командой группы и спокойно выведет нас дальше, а вот в случае поражения придется включать математику, ведь в таком случае все три команды будут иметь одинаковое количество положительных и отрицательных результатов.

Если наша команда все же надумала проиграть, то нужно сделать это с разницей не более чем в 12, или хотя бы не более чем в 23 очка. В первом случае наша команда останется на первой строчке, а вот во втором станет последней и завершит борьбу за попадание на ЧМ. Словом, не пройти дальше подопечным Айнараса Багатскиса будет очень сложно, однако терять концентрацию не стоит.

Интересно, что если хозяева паркета словаки выиграют у украинцев со счетом 59:57, то выйдут на следующий этап благодаря более высокому месту в мировом рейтинге, чем у Швейцарии. Но это уже их разборки, к которым нам нет особого дела.

Формат квалификации

Чтобы выйти на чемпионат мира, европейским сборным приходится преодолевать достаточно долгий путь. На первом этапе 10 наименее рейтинговых команд разделили на три группы, и трое победителей, Швейцария, Румыния и Австрия, а также лучшая вторая команда - Норвегия, отправились во второй этап.

К ним присоединились еще 8 сборных, среди которых и Украина. 12 участников второго раунда разделили на четыре группы по три команды, и две лучшие из каждой группы попадут в первый основной этап.

Там участников разделят на 8 групп по 4 команды, три из которых выйдут дальше, потом будет еще один основной этап, и только после этого наступит финальный. Словом, путь очень долгий и нудный, и если запо итогам этого этапа наша команда пройдет дальше, это, очевидно, будет лишь начало.

Составы команд

Словакия: Матея Майерчак, Марош Желизняк, Милан Сабо, Алекс Крайчович, Патрик Пажицкий, Лукаш Болек, Далибор Гливак, Матея Силади, Шимон Краёвич, Матуш Маловец, Тимотей Маловец, Дэвид Абрам, Самуэль Кинсел, Томаш Павелка, Якуб Мереш.

Украина: Александр Ковляр, Илья Тыртышник, Егор Сушкин, Михаил Бублик, Иссуф Санон, Александр Липовый, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Вячеслав Кравцов, Ростислав Новицкий.

Как Украина выступала на ЧМ?

За всю свою историю сборная Украины по баскетболу выступала в финальной части ЧМ лишь один раз - в 2014 году. Заняв 6 место на чемпионате Европы 2013 года, сборная Украины впервые в своей истории получила право выступать на чемпионате мира. В финальном турнире команда попала в группу C вместе со сборными США, Турции, Доминиканской Республики, Новой Зеландии и Финляндии.

Украинцы удачно стартовали на турнире, обыграв в своем первом матче команду Доминиканской Республики со счетом 72:62. Однако во втором туре потерпели поражение от сборной Финляндии — 76:81. В третьем матче была одержана победа над вице-чемпионом мира 2010 года — сборной Турции — 64:58. Но далее были два поражения подряд: сначала от сборной Новой Зеландии — 61:73, а в последнем, пятом матче — от действующего чемпиона мира, сборной США — 71:95.

В итоге, набрав одинаковое количество очков со сборными Доминиканской Республики и Новой Зеландии (по 7), сборная Украины по дополнительным показателям не смогла пройти в плей-офф турнира.

В материале использованы фото Getty images, ФБУ