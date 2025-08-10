Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов для пресс-службы ФБУ прокомментировал победу команды над Словакией в преквалификации ЧМ-2027 (80:71).

«Хочу поздравить с этой победой, она была нелегкой. Первая половина была жесткой, многое не получалось, но в конце концов мы нашли свою игру через физический баскетбол.

Мы обыграли их и жестко сыграли в защите. У нас хороший показатель 17 подборов в нападении, что бывает очень редко. Но в игре есть много над чем поработать, мы свою игру еще не нашли и у нас есть большой потенциал, чтобы раскрыться. Будем работать, время еще есть.

Большая благодарность военным, которые поддержали нас на этом матче. То, что они делают – это очень сильно. Когда видишь наших военных, смешанные чувства. С одной стороны, всегда хочется их увидеть, но не все они были в здоровом состоянии, у них были проблемы со здоровьем, один из ветеранов был без ноги.

Грустно, но в конце концов, это они позволяют стране жить, дышать и нам, как спортсменам, играть в баскетбол. Поэтому еще раз хочу им поблагодарить».