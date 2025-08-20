Бигмен сборной Украины по баскетболу Артем Ковалёв поделился мыслями с пресс-службой ФБУ о заключительном матче предквалификации чемпионата мира-2027 со Словакией:

Я не был в сборной больше года, очень скучал. Раньше (в феврале) у меня была травма, которая не позволила приехать. Сейчас я очень рад защищать цвета сборной на международном уровне.

В Братиславе нужно быть готовыми к агрессивной игре словаков в защите, они также агрессивно атакуют. Мы сделали много ошибок в первом матче – считаю, что могли выигрывать увереннее. Мы сделали работу над ошибками и будем показывать хорошую игру.

В этом составе я играю на позиции пятого номера, хотя еще два года назад не думал, что могу играть на позиции центрового. Но сейчас мне очень комфортно играть на позиции центрового, ведь я даже больше нахожусь в игре. В этом составе сборной Украины защита – это первое, что от меня хочет тренер.

Их центровые Павелка и Железняк – габаритные игроки, но это как плюс, так и минус. Они не очень быстрые, поэтому их можно пытаться обыгрывать с поля. Также у них нет броска, поэтому можно больше помогать маленьким в защите.

Команда настроена на этот матч, но до игры мы вообще не думаем о всех этих математических вариантах. В команде сложилась очень хорошая химия, я скучал по этому, ведь в клубе такого не бывает. Здесь мы все знаем друг друга по пять-десять лет. Но химия это хорошо, также важно, что мы находимся в фокусе перед матчем против Словакии.