Главный тренер национальной сборной Украины Айнарс Багатскис поделился впечатлениями после победы команды в третьем матче пре-квалификационного турнира чемпионата мира-2027 против Швейцарии (73:64). Слова приводит ФБУ.

Около 13 минут на старте матча мы играли в баскетбол высокого качества, играли умно, играли в физический баскетбол. Но, к сожалению, как всегда, нам не удалось продолжать в том же духе. Почему? Это риторический вопрос, конечно. Я знаю почему, да.

Во второй половине, особенно в четвертой четверти, мы не принимали правильные решения 12 подряд раз. В четвертой четверти! Мы хорошо играли, старались, агрессивно действовали в защите. Но соперник жил за счет наших ошибок — я это сказал команде после матча. Они взяли все, что мы им отдали. Мы должны быть умнее, должны быть более взвешенными. Мы должны играть более дисциплинированно, принимать лучшие решения. Но самое главное сегодня — это победа.

Рывок на старте? Да, мы хорошо начали матч. Мы нарабатывали это сочетание игроков в течение последних двух тренировок. И эти игроки выглядели действительно хорошо вместе. Я не о игре отдельных игроков, а о всех вместе. Поэтому мы и начали этот матч хорошо.

В Словакию мы должны взять с собой хорошие решения в нападении — это то, что нам нужно привезти с собой из Латвии. Мы должны играть спокойно. Мы в Братиславу не поедем отдыхать. Да, это красивый город, но мы должны продолжать работать. И та работа, которую мы выполнили здесь, в Риге, она ничего не будет значить, если мы не сыграем в Братиславе, как настоящие мужчины, которые сейчас защищают Украину.