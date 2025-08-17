Защитник сборной Украины Иссуф Санон в интервью ФБУ высказался о победе над Швейцарией в преквалификации чемпионата мира-2027:

Прежде всего, я хочу сказать «Слава Украине» и «Героям Слава». Я очень благодарен ребятам, которые защищают нашу страну и дают нам возможность просто играть в баскетбол.

Это был нормальный матч для нас, мы победили – это было очень важно для нас. У нас есть некоторые детали, которые нужно исправить. Тренер сказал нам в раздевалке, что нужно сделать. Мы сделали выводы и готовимся победить Словакию.