Санон: «У нас есть некоторые детали, которые нужно исправить»
Иссуф – о победе над Швейцарией и матче со Словакией
около 2 часов назад
Фото: ФБУ
Защитник сборной Украины Иссуф Санон в интервью ФБУ высказался о победе над Швейцарией в преквалификации чемпионата мира-2027:
Прежде всего, я хочу сказать «Слава Украине» и «Героям Слава». Я очень благодарен ребятам, которые защищают нашу страну и дают нам возможность просто играть в баскетбол.
Это был нормальный матч для нас, мы победили – это было очень важно для нас. У нас есть некоторые детали, которые нужно исправить. Тренер сказал нам в раздевалке, что нужно сделать. Мы сделали выводы и готовимся победить Словакию.
Следующую игру сборная Украины проведет 20 августа против Словакии.