Днепр в Суперлиге обыграл Запорожье, Киев-Баскет уступил Прикарпатье-Говерле
Ровно удержало победу над Старым Луцком
около 1 часа назад
7 декабря в баскетбольной Суперлиге состоялись три встречи. Днепр обыграл Запорожье, Прикарпатье-Говерла нанесло поражение Киев-Баскету, а Старый Луцк чуть не спасся в матче с Ровно.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Запорожье – Днепр 70:78 (22:20, 13:22, 18:17, 17:19)
Запорожье: Лищина 18 + 8 подборов, Ловингс 10 + 3 потери + 3 перехвата, Мэттьюз 15 + 5 подборов, Эйса 13 + 14 подборов, Буц 4 + 6 подборов – старт; Киктев 10, Петренко 0, Величко 0, Климанов 0.
Днепр: Горобченко 0, Дубоненко 6 + 4 подбора, Конев 11 + 4 подбора + 4 передачи, Тимофеенко 16 + 11 подборов, Сипало 21 + 12 подборов + 5 блок-шотов – старт; Загреба 10 + 3 подбора + 3 передачи, Сорочан 7 + 5 подборов, Колдомасов 7 + 4 подбора + 4 передачи, Закурдаев 0, Бондарчук 0.
Киев-Баскет – Прикарпатье-Говерла 61:66 (22:14, 11:13, 17:25, 11:14)
Киев-Баскет: Сушкин 19 + 5 перехватов, Смистюк 9, Клевзюник 9 + 8 подборов, Сандул 4 + 8 подборов, Мануылык 0 — старт, Бублик 8 + 4 подбора, Романица 8, Карпюк 4 + 7 подборов, Колаволе 0
Говерла: Рид 15 + 5 передач - 6 потерь, Морозов 14 + 7 подборов, Старцев 12 + 4 передачи, Кабацюра 10 + 7 подборов, Кузнецов 0 — старт, Рудый 5, Чугунов 4 + 6 подборов, Маркив 4, Дмитренко 2
Ровно – Старый Луцк 81:79 (25:27, 18:18, 24:10, 14:24)
Ровно-ОШВСМ: Дюпри 12 + 8 подборов, Трейлор 24 + 9 подборов, Тимощук 3 + 6 подборов, Хайнс 17, Коровяков 15 – старт; Шепелев 4, Поносов 3, Шептицкий 3, Рябой 0
Старый Луцк: Рой 20 + 9 подборов, Николайчук 4, Дюпин 2, Мур 15 + 5 подборов, Лесик 10 – старт; Андерсон 18, Горобченко 10, Михайлов 0