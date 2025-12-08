Сборная Украины получила календарь матчей чемпионата мира-2026
«Сине-жёлтые» в Сосновце сыграют 5 игр
около 1 часа назад
Фото: ФХУ
В начале мая в Польше сборная Украины сыграет на чемпионате мира-2026 по хоккею в Дивизионе IA.
В Сосновце «сине-желтые» проведут 5 матчей – с Польшей, Литвой, Францией, Казахстаном и Японией.
Календарь матчей сборной Украины на чемпионате мира-2026 в Дивизионе IA
Польша — Украина 2 мая в 20:30 по киевскому времени
Украина — Литва 3 мая в 17:00 по киевскому времени
Франция — Украина 5 мая в 17:00 по киевскому времени
Украина — Казахстан 7 мая в 17:00 по киевскому времени
Украина — Япония 8 мая в 17:00 по киевскому времени
Напомним, что сборная Украины победила на старте ЧМ-2026 U20.