Бобров дебютировал за Динамо Бухарест
Украинский центровой отметился в матче Кубка Румании
2 дня назад
Вячеслав Бобров
Украинский баскетболист Вячеслав Бобров провел свой дебютный официальный матч за Динамо Бухарест.
Дебют состоялся в 1/16 финала Кубка Румынии против Тыргу-Жиу. Игра завершилась победой Динамо со счётом 86:75.
Бобров сыграл 19 минут, набрал 9 очков (4 из 5 двухочковых, 1 из 1 штрафных), собрал 5 подборов, отдал 2 передачи, сделал 1 потерю и 2 фола. Его рейтинг эффективности составил +14, а показатель плюс-минус +6.
Самым результативным в составе Тыргу-Жиу стал Купер — 23 очка, у Динамо — Льюис с 18 очками. Маркс добавил 14 очков за румынов.
Победа позволила Динамо Бухарест пройти в следующий раунд турнира.
