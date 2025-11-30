Тиртишник — о матче против Дании: «Игра — не могу сказать, что была легкой»
Для сине-жёлтых это вторая победа в отборе на ЧМ-2027
около 10 часов назад
Игрок сборной Украины Илья Тыртышник прокомментировал победный матч против Дании, подчеркнув, что первые минуты игры были сложными, но команда смогла переломить ход встречи благодаря реализации бросков. Слова приводит Суспільне Спорт.
Сначала не удавалось. В начале игры даже были в минусе, промахнулись хорошими бросками, которые должны были забросить. А когда начали забрасывать, то и разница была на табло. Игра — не могу сказать, что была легкой, мы оторвались в счете, но с каждым соперником приходится играть. Кто-то дает больше, чем другие команды, но все равно нужно было попадать в броски. Думаю, что мы их реализовали.
