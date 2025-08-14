Сборная Украины нашла игрока на проблемную позицию перед решающими матчами квалификации чемпионата мира-2027
Новицкий присоединился к команде 13 августа
35 минут назад
Фото: ФБР
Сборная Украины по баскетболу провела замену перед реваншем со Швейцарией в рамках предварительной квалификации чемпионата мира-2027.
К команде 13 августа присоединился игрок на проблемную позицию пятого номера – Ростислав Новицкий попал в заявку вместо другого бигмена Даниила Сипала, который получил повреждение. Отметим, что следующий матч «сине-желтые» проведут 16 августа.
Напомним, что в первых матчах украинцы уступили швейцарцам и обыграли словаков.