Владимир Кириченко

В среду, 20 августа, мужская сборная Украины по баскетболу провела заключительный матч предварительного квалификационного турнира на чемпионат мира-2027.

Наша команда победила сборную Словакии со счетом 98:86.

Украина и Швейцария вышли в основную квалификацию на чемпионат мира. В первом раунде квалификации наша сборная сыграет в группе с Испанией, Грузией и Данией (второй командой группы D предварительного квалификационного турнира).

В первом матче предварительного квалификационного турнира украинская сборная проиграла Швейцарии (64:66), во втором – победила Словакию (80:71), в третьем – взяла реванш у швейцарцев (73:64). Сборная с 3 победами и 1 поражением выиграла группу.

Основной раунд квалификации начнется для Украины 27 ноября выездным поединком против Грузии.