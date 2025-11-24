Олег Гончар

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в соцсетях отреагировал на то, что баскетболист Хапоэля Дмитрий Скапинцев отказался ехать играть за сборную Украины на матчи отбора на чемпионат мира-2027.

Бродский разочарован тем, что Скапинцев является воспитанником его школы.

«И что делать с черкащанином Скапинцевым? Это ученик моей частной школы. Я лично за все платил. Уже четыре года он не едет в сборную. Сейчас играет за Хапоэль Иерусалим. Вся родня живет в Черкассах». Михаил Бродский

Ранее в ФБУ сообщили, что Скапинцев и Лень проигнорировали вызов в сборную.

Украина сыграет в квалификации к чемпионату мира против Грузии (27 ноября) и Дании (30 ноября).