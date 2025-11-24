Скапинцев и Лень снова проигнорировали вызовы в сборную Украины
Ничего не меняется
около 2 часов назад
Алексей Лэнь / Фото - lakeshowlife.co
Федерация баскетбола Украины на своем официальном сайте сообщила, что центровой Хапоэля из Иерусалима Дмитрий Скапенцев и центровой Реала Алексей Лень проигнорировали вызовы в сборную.
«Из-за травм национальной команде в будущих матчах не помогут защитники Виталий Зотов и Иссуф Санон. К сожалению, проигнорировали вызовы в состав сборной Украины центровые Дмитрий Скапенцев и Алексей Лэнь».
В августе ФБУ сообщала, что Скапенцев, Лень и Святослав Михайлюк также проигнорировали вызовы в национальную команду.
Сборная Украины сыграет в квалификации к чемпионату мира против Грузии (27 ноября) и Дании (30 ноября).
