Скапенцев принял участие в предсезонном матче против Бруклина
Украинец провел на площадке 7 минут
около 1 часа назад
Дмитрий Скапинцев / Фото - Facebook
Украинский центровой Хапоэля из Иерусалима Дмитрий Скабинцев сыграл в предсезонном матче против Бруклина.
Украинец провёл на площадке 7 минут, за которые набрал 2 очка и сделал 1 подбор. Команда Скабинцева проиграла со счётом 88:123.
27-летний украинец в прошлом сезоне провёл в Лиге развития за Рип Сити Ремикс, где набирал в среднем 10 очков, 8,2 подбора и 1,9 блок-шота за игру.
Напомним, этим летом Скабинцев стал новичком вице-чемпиона Израиля Хапоэль Иерусалим.
Дмитрий не помог сборной Украины в преквалификации чемпионата мира-2027.
