Владимир Кириченко

Бывший игрок НБА и почетный президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков посетил итальянский город Реджо-Калабрия. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Там он принял участие в съемках документального фильма «Per tutti Charlie», вечере воспоминаний легенд местного баскетбольного клуба, а также встретился с украинским баскетболистом Ильей Тыртышником.

Напомним, в клубе «Виола Реджо-Калабрия» Волков сыграл сезон 1992/93 – первый после возвращения из НБА в Европу.

В том сезоне команда достигла своего наибольшего достижения в истории, став шестой в регулярном чемпионате и проиграв в четвертьфинале плей-офф.

Ранее женская сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей квалификации Евробаскета-2027.