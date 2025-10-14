Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей квалификации Евробаскета-2027
В группе украинки сыграют с Черногорией, Болгарией и Азербайджаном
около 1 часа назад
Фото: FIBA
Женская сборная Украины по баскетболу назвала место проведения домашних матчей квалификации чемпионата Европы-2027.
В ноябре в группе E украинки проведут 3 встречи – 12 ноября отправятся в Черногорию, а 15 и 18 ноября примут в латвийской Риге национальные команды Болгарии и Азербайджана соответственно.
Отметим, что матчи второго круга квалификации Евробаскета-2027 пройдут в марте 2026 года. Во второй этап квалификации соревнований пройдут две лучшие команды групп, а также три лучшие команды среди сборных, занявших третьи места.
Напомним, что сборная США назначила нового главного тренера.