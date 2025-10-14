Денис Седашов

Международная федерация баскетбола (FIBA) временно приостановила полномочия Британской федерации баскетбола (BBF) в вопросах, касающихся мужских национальных соревнований и сборной Великобритании. Сообщает FIBA.

Такое решение принял Исполнительный комитет FIBA после расследования проблем управления в британском баскетболе. Специальная рабочая группа, созданная 20 августа 2025 года, выявила нарушения регуляторных норм и несоответствие между BBF и клубами.

FIBA разрешила рабочей группе непосредственно сотрудничать с баскетбольными структурами и правительством Великобритании для создания временной операционной модели, которая обеспечит стабильное функционирование мужских турниров.

Причиной вмешательства стал управленческий кризис, который возник из-за конфликта между BBF и Super League Basketball (SLB), образованной после роспуска British Basketball League в 2024 году.

