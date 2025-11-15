Олег Шумейко

Центровая сборной Украины по баскетболу Мириам Уро-Ниле высказалась в интервью ФБУ о победе над Черногорией и встрече с Болгарией в рамках квалификации Евробаскета-2027.

Какие эмоции и впечатления после первой победы в отборе?

Очень хорошие эмоции, ведь мы серьезно готовились к этому матчу и победили. Старались выиграть у Черногории, победа была очень нужна, поэтому были рады. Да, у нас были ошибки, без которых можно было бы обойтись, но тем не менее большинство из того, что мы планировали, мы выполнили. Нам помогло то, что черногорки не забили дальние броски и то, что они не забили много штрафных.

За счет чего тебе удалось продемонстрировать успешную игру в стартовом матче?

Во-первых, за счет того, что я сыграла пик-н-ролл с Алиной (Ягуповой). Им нужно было выбирать, против кого защищаться больше – против меня или против неё. Конечно, они идут после пик-н-ролла за ней, поэтому я оставалась одна и мне нужно было просто атаковать. Естественно, удачная игра добавляет уверенности. Морально лучше, чем начать как-то иначе. Поэтому, я очень рада, что помогла команде победить. Надеюсь, так будет и далее.

На чем надо делать акцент в матче против Болгарии?

Нужно делать акцент на трехочковых и бежать, так как они не такие быстрые, как мы. Мы знаем, что у них есть две лидерки – Хаалия Хиллсман и Борислава Христова. Будем больше отталкиваться от них, так как нам нужно будет закрыть под кольцом большую и не дать разыграться маленькой. Поэтому нужно будет больше подстраховывать от большой.

К команде присоединится Евгения Путра, насколько это поможет команде?

Это поможет, так как она также была с нами на прошлом окне. Будет хорошо и думаю, что за счет того, что она большая... Я тоже играю пятого номера, но я не такая высокая, как Женя. Поэтому ей будет немного легче в защите, она поможет мне и Тане (Юркевичус).

Как прошла твоя стартовая часть сезона в клубе?

Я довольна в этой команде (швейцарский Ньон), поэтому я там и осталась. Но сейчас было трудно физически, так как мы почти полтора месяца играли на выезде. Все остальное – нормально, готовимся к продолжению сезона, но уже после выступлений за сборную.

Напомним, что встреча Украина – Болгария состоится 15 ноября. Старт – в 18:30 по киевскому времени.