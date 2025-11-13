Главный тренер женской команды Украины Евгений Мурзин прокомментировал пресс-службе ФБУ победу на старте квалификации Евробаскета-2027 над Черногорией (71:65):

Девушки очень хорошо отработали в защите. В первую очередь удалось справиться с лидерами соперниц. В первой половине матча были проблемы с подбором. Во второй половине уже сыграли намного агрессивнее, лучше подбирали мячи, и это позволило выровнять игру.

Решающее значение имела самоотдача. Хорошо сыграла вся команда. Конечно, можно отметить лидеров – капитан Алина Ягупова повела команду за собой. Ей буквально одного подбора не хватило до трипл-дабла. Дабл-дабл сделала Татьяна Юркевичус – 15 очков и 15 подборов, результативно сыграла Мирьям Уро-Ниле.

Но отметить нужно всех, кто играл. Важные дальние в нужный момент забивали Анжелика Ляшко и Елена Бойко, много работы сделали Кристина Филевич, Ольга Алексеичик, Богдана Лапхан, дебютировали за сборную Карина Панчук и Анастасия Ковтун, с чем я хочу поздравить девушек.

Все, кто выходил на площадку, принесли пользу и максимально отдавались игре. Именно благодаря этому и победили. Это командная победа.

Черногория – нестабильная команда в плане попадания дальних, поэтому мы больше играли в зонную защиту. Трудно было защищаться против американки Мек, которая не приехала на Евробаскет-2025, но играла за Финикс в финале WNBA и приехала сейчас играть за Черногорию. Против нее было трудно защищаться один на один, поэтому использовали командные варианты защиты.

Мы отдельно готовились к Лекович и Радонич – они очень агрессивно играют против первых номеров. Хотели немного разгрузить Алексеичик и Лапхан, поэтому иногда наши «большие» выводили мяч, и за счет этого удавалось сохранять стабильное нападение. Также роль разыгрывающей брала на себя Алина Ягупова. Она делает всё для сборной, готова помочь на любой позиции.

Завтра отправляемся в дорогу в Ригу – практически весь день будем в пути.