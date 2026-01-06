Детройт разгромил Нью-Йорк в матче лидеров Востока, Юта Михайлюка снова проиграла
Денвер в овертайме обыграл Филадельфию
Портленд – Юта / Фото - Yahoo
6 января в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось восемь матчей.
Детройт разгромил Нью-Йорк в матче лидеров Восточной конференции.
НБА. Регулярный чемпионат
Детройт – Нью-Йорк 121:90 (30:29, 34:25, 25:15, 32:21)
Бостон – Чикаго 115:101 (31:14, 23:19, 31:34, 30:34)
Торонто - Атланта 118:100 (31:26, 30:23, 25:24, 32:27)
Хьюстон – Финикс 100:97 (25:29, 29:31, 24:18, 22:19)
Оклахома-Сити – Шарлотт 97:124 (33:33, 17:34, 21:32, 26:25)
Филадельфия – Денвер 124:125 OT (26:29, 32:29, 35:29, 27:33, 4:5)
Клипперс – Голден Стэйт 103:102 (31:19, 24:32, 21:13, 27:38)
Портленд – Юта 137:117 (36:26, 42:31, 36:26, 23:34)