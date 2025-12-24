Михайлюк провёл результативный матч в НБА против Мемфиса
Украинец провел на площадке 22 минуты
около 3 часов назад
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче против Мемфиса в регулярном чемпионате НБА.
Михайлюк провел на площадке 22 минуты, набрал 9 очков (2/9 двухочковых, 1/5 трехочковых), 4 подбора, 3 передачи.
Юта проиграла со счетом 128:137.
В этом сезоне Михайлюк в среднем набирает 9,4 очка, 2,6 подбора, 2,0 передачи.
Напомним, в матче против Орландо Михайлюк набрал 23 очка.
