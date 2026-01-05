Леброн – на втором месте в истории НБА по количеству результативных передач
Звезда Лейкерс продолжает обновлять рекорды лиги
около 1 часа назад
Леброн Джеймс / Фото - CNN
Звездный форвард Лейкерс Леброн Джеймс поднялся на второе место в истории по количеству результативных передач за карьеру.
Во время матча с Мемфисом Леброн набрал 26 очков, 7 подборов и 10 передач за 37 минут.
Джеймс обошел Криса Пола в общем зачете ассистов, если объединить матчи регулярного сезона и плей-офф. Всего на счету Джеймса 13 786 ассистов.
Лейкерс одержали победу со счетом 120:114.
