Детройт розгромил Нью-Йорк, Бостон победил Майами.
Миннесота уступила Новому Орлеану
около 3 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Бостон – Майами 98:96 (15:29, 23:30, 36:15, 24:22)
Бостон: Браун (29 + 7 подборов + 7 потерь), Уайт (21 + 4 блок-шота), Гарза (2), Кета (2 + 11 подборов), Хаузер (2) - старт ; Причард (24), Вучевич (11 + 12 подборов), Шайерман (5 + 7 подборов), Гонсалес (2).
Майами: Виггинс (26), Пауэлл (24), Адетокумбо (16 + 7 подборов), Митчелл (13 + 6 передач), Ларссон (0) - старт ; Хакес (11 + 7 подборов + 7 передач), Смит (2), Вейр (2), Фонтеккьо (2), Гарднер (0), Йович (0).
Детройт – Нью-Йорк 118:80 (28:17, 35:25, 27:18, 28:20)
Детройт: Харрис (15), Стюарт (15), Каннингем (11 + 7 передач), Д. Робинсон (9), Томпсон (2) - старт ; Дженкинс (18), Рид (12), Грин (8), Леверт (8+6 передач), Хёртер (8), Ланир (7), Холланд (5), Сассер (0), Мур (0).
Нью-Йорк: Бриджес (19), Брансон (12), Харт (5), Диавара (4), Робинсон (4) – старт ; Кларксон (11), Хукпорти (6 + 7 подборов), Шамет (5), Дадье (5), Колек (5), Маккалар (2), Джемисон (2).
Милуоки – Индиана 105:99 (23:29, 31:18, 29:18, 22:34)
Милуоки: Портер (23 + 7 подборов + 8 передач), Роллинз (22), Грин (14), Тернер (9 + 10 подборов), Симс (4 + 15 подборов) - старт ; Портис (21), Трент (7), Нанс (5), Г. Харрис (0).
Индиана: Нембхард (22 + 8 передач), Сиакам (19), Несмит (12), Хафф (5), Ферфи (2 + 8 подборов) - старт ; Уокер (15+9 подборов), Поттер (8), Макконнелл (8+6 передач), Шепард (6), Джонс (2).
Миннесота – Новый Орлеан 115:119 (32:34, 38:22, 24:33, 21:30)
Миннесота: Эдвардс (35), Рэндл (24 + 8 подборов + 7 передач), Гобер (12 + 16 подборов), Дивинченцо (6), Макдэниелс (6) - старт ; Хайленд (20), Рид (7), Джузенг (3), Беранжер (2), Кларк (0).
Новый Орлеан: Бей (30 + 9 подборов), Уильямсон (29), Мерфи (26), Квин (17 + 8 подборов), Джонс (2) - старт ; Макгоуэнс (11), Фёрс (2), Мисси (2), Маткович (0), Пиви (0).
Портленд – Мемфис 135:115 (25:36, 43:28, 38:23, 29:28)
Портленд: Грант (23), Холидей (20 + 7 передач), Камара (15), Клинган (13 + 17 подборов), Шарп (2) – старт ; Р. Уильямс (13+7 подборов), Рупер (12), Крейчи (11), Хендерсон (11+9 передач + 5 потерь), Сисоко (9), Уэсли (4), Ян Ханьсен (2).
Мемфис: Джексон (15), Пиппен (13 + 6 передач), Вэллс (13), Проспер (13), Каурд (11 + 8 подборов) - старт ; Спенсер (18), Смолл (11), Клейтон (11), Мейшек (5), Хендрикс (5).
Сакраменто – Клипперс 111:114 (27:17, 22:31, 28:31, 34:35)
Сакраменто: Рейно (12), Вестбрук (6), Лавин (6), Хантер (6), Дерозан (5) – старт ; Монк (18), Клиффорд (16), Картер (14), Кардвелл (14 + 14 подборов), Плауден (8), Ачиува (6).
Клипперс: Леонард (31 + 9 подборов + 7 передач), Коллинз (22 + 7 подборов), Данн (15), Б. Лопес (15 + 9 подборов), Д. Джонс (13) - старт ; Миллер (7), Кристи (5), Батюм (3), Нидерхойзер (2), Сандерс (1).