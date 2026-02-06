Владимир Кириченко

Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче НБА против Атланты.

Украинец не попал в стартовую пятерку. Он провел на площадке почти 23 минуты, за которые набрал 14 очков и 4 подбора. Михайлюк реализовал 6/10 с игры, включая 2/4 трехочковых.

Юта проиграла со счетом 119:121.

28-летний Михайлюк в этом сезоне провел 44 матча, в которых набирает в среднем 8,9 очка, 2,6 подбора и 1,9 ассиста.

