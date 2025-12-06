Харківські Соколи, Київ-Баскет, Кривбас и Рівне одержали победы в Суперлиге
Прикарпатье-Говерла потерпела поражение с разницей в 42 очка
Фото: ФБР
В баскетбольной Суперлиге Украины были сыграны очередные матчи.
Харьковские Соколы – Нико-Баскет 82:65 (19:15, 21:17, 27:16, 15:17)
Киев-Баскет — Старый Луцк 73:69 (14:18, 20:14, 15:20, 24:17)
Черкасские Мавпы — Кривбасс 62:64 (15:18, 18:9, 15:16, 14:21)
Ровно — Прикарпатье-Говерла 103:61 (20:20, 28:15, 34:9, 21:17)
Черкасские Мавпы уступили Нико-Баскету, Харьковские Соколы одолели Кривбасс.
