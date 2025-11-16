Днепр, Кривбасс и Запорожье празднуют победы в баскетбольной Суперлиге
Еще один матч Нико-Баскет – Киев-Баскет перенесен из-за воздушной тревоги
около 2 часов назад
Фото: ФБР
В баскетбольной Суперлиге Украины были сыграны очередные матчи.
Днепр – Черкасские Мавпы 87:81 (25:18, 16:23, 29:20, 17:20)
Кривбасс – Ровно 75:70 (15:15, 17:21, 17:15, 26:19)
Запорожье – Харьковские Соколы 78:77 (25:16, 16:25, 14:16, 23:21)
Нико-Баскет – Киев-Баскет (из-за продолжающейся воздушной тревоги матч перенесен на другую дату)
Женская сборная Украины проиграла Болгарии в отборе на Евробаскет-2027.
Поделиться