Олег Гончар

БК Днепр объявил о подписании 31-летнего нигерийского центрового Принца Оризу на условиях трай-аута, сообщает basket.com.ua.

В случае успешных тренировок клуб и игрок заключат полноценное соглашение на сезон 2025/2026.

Оризу имеет опыт выступлений в Боснии, Испании, Венесуэле и Болгарии. В прошлом сезоне за болгарский Minyor 2015 Pernik он сыграл 7 матчей, набирая в среднем 10,0 очка и 4,4 подбора за 18 минут на площадке.

Нигериец известен своей физической мощью и работой под щитом.

Ранее Днепр усилил состав нидерландским центровым Крейгом Осаиквувуваном.

Команда готовится к квалификации Кубка Европы FIBA: 24 сентября и 1 октября Днепр сыграет с Короной Брашов за право выхода в групповой этап.

Напомним, Днепр усилился лучшим легионером Суперлиги перед выступлением в Кубке Европы FIBA.