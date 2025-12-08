Дончић вийшол на второе место по количеству трипл-даблов
Лука достиг результата в матче Лейкерс против Филадельфии
24 минуты назад
Лука Дончич. Фото: Los Angeles Times
Защитник Лейкерс Лука Дончич вернулся после паузы на рождение дочери и сразу оформил трипл-дабл: 31 очко (9/24 с игры, 10/11 штрафных), 15 подборов, 11 передач и 2 блока. Команда победила Филадельфию.
Для Луки это второй трипл-дабл в сезоне. В целом это его 49-й трипл-дабл с более чем 30 очками. Он обошел Николу Йокича (48) и занял 2-е место в истории НБА по трипл-даблам. На данный момент Дончич уступает Оскару Робертсону (106).
Лейкерс (16-6) отыграли двойное отставание в первой половине сезона. Леброн Джеймс набрал 29 очков и реализовал ключевой трехочковый.