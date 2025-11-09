Олег Гончар

Защитник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич набрал 22 очка и 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА против Атланты Хоукс (102:122), сообщает Marca.com.

После этой игры Дончич покорил отметку в 1000 набранных очков в составе Лейкерс. Для этого ему понадобилось всего 39 матчей, что является новым рекордом франшизы.

Лука превзошел достижение Леброна Джеймса, который в сезоне 2018/2019 после перехода в клуб из Лос-Анджелеса достиг 1000 очков в 42-й игре.

