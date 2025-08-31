Еврочемпионат-2025: Словения с Дончичем проиграла Франции и результаты других матчей за 30 августа
Сербия не без проблем вырвала победу у Латвии, Германия выиграла у Литвы
около 1 часа назад
30 августа, на Евробаскете-2025 прошло 12 матчей. Принимали матчи кипрский Лимассол, польский Катовице, Рига (Латвия) и Хельсинки (Финляндия).
Группа А. Рига, Латвия
Чехия — Эстония 75:89 (19:23, 17:31, 18:23, 21:12)
Латвия — Сербия 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17)
Турция — Португалия 95:54 (22:13, 29:14, 22:10, 22:17)
Группа B. Хельсинки, Финляндия
Литва — Германия 88:107 (20:32, 27:23, 25:28, 16:24)
Великобритания — Швеция 59:78 (13:19, 17:16, 17:26, 12:17)
Черногория — Финляндия 65:85 (23:23, 14:24, 15:20, 13:18)
Группа С. Лимассол, Кипр
Италия — Грузия 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15)
Кипр — Греция 69:96 (13:22, 18:21, 16:26, 22:27)
Испания — Босния и Герцеговина 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20)
Группа D. Катовице, Польша
Исландия — Бельгия 64:71 (21:17, 15:15, 16:14, 12:23)
Франция — Словения 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 33:25)
Польша — Израиль 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13)
