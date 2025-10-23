Дубнюк пропустит сезон из-за травмы и не сыграет за сборную Украины
Звезда национальной команды не сыграет в квалификации Евробаскета-2027
около 2 часов назад
Дарья Дубнюк / Фото: РКФ
Баскетбольный клуб Контимакс Бохня сообщил, что разыгрывающая сборной Украины Дарья Дубнюк выбыла до конца сезона 2025/2026 из-за травмы.
У спортсменки разрыв крестообразной связки колена.
Дубнюк не поможет сборной в квалификационных матчах к Евробаскету-2027 против Черногории (12 ноября), Болгарии (15 ноября) и Азербайджана (18 ноября).