Разыгрывающая сборной Украины может пропустить старт квалификации к Евробаскету-2027 из-за травмы
Дарья Дубнюк получила подозрение на травму крестообразной связки колена
28 минут назад
Фото: ФБР
Разыгрывающая сборной Украины по баскетболу Дарья Дубнюк получила травму накануне старта отбора к женскому Евробаскету-2027. Об этом спортсменка сообщила в комментарии Суспільне Спорт.
По словам Дубнюк, после последнего матча чемпионата Польши у нее подозрение на повреждение крестообразной связки колена.
Украина начнет отбор на Евробаскет-2027 в ноябре. Соперниками «сине-желтых» в группе станут Черногория, Болгария и Азербайджан.
