Джей Джей Редик продлил контракт с Лейкерс
Главный тренер клуба подписал новый контракт с командой
1 день назад
Джей Джей Реддик
Лос-Анджелес Лейкерс и главный тренер Джей Джей Редик продлили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил обозреватель Los Angeles Times Дэн Войк в социальных сетях, ссылаясь на президента по баскетбольным операциям клуба Роба Пелинку.
Срок продления не разглашается. Редик находится на втором году четырехлетнего контракта, по которому зарабатывает около $8 млн за сезон.
В прошлом сезоне под руководством 41-летнего Редика «Лейкерс» не прошли барьер первого раунда плей-офф НБА, проиграв Миннесоте Тимбервулвз в серии 1-4. До назначения тренером Редик работал баскетбольным экспертом на телевидении.
Напомним, с Леброном Джеймсом Лейкерс не продолжает контракт.