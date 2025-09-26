Олег Гончар

Лос-Анджелес Лейкерс и главный тренер Джей Джей Редик продлили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил обозреватель Los Angeles Times Дэн Войк в социальных сетях, ссылаясь на президента по баскетбольным операциям клуба Роба Пелинку.

Срок продления не разглашается. Редик находится на втором году четырехлетнего контракта, по которому зарабатывает около $8 млн за сезон.

В прошлом сезоне под руководством 41-летнего Редика «Лейкерс» не прошли барьер первого раунда плей-офф НБА, проиграв Миннесоте Тимбервулвз в серии 1-4. До назначения тренером Редик работал баскетбольным экспертом на телевидении.

Напомним, с Леброном Джеймсом Лейкерс не продолжает контракт.