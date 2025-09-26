Олег Гончар

Сайт Bleacher Report проанализировал ситуацию с контрактом Леброна Джеймса и Лос-Анджелес Лейкерс.

40-летний легкий форвард впервые в своей 23-летней карьере будет играть по контракту, срок которого истекает.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Леброн хотел продлить контракт, но Лейкерс не были готовы его предложить.

Большинство в лиге считает, что Джеймс рассчитывал на схему «1+1» – один гарантированный год плюс опция игрока. Однако, по данным нескольких источников, клуб вообще не сделал предложения о новом контракте.

Напомним, ранее Леброна ошибочно обвинили в написании статьи для китайских коммунистов.