Олег Гончар

Форвард Оклахома-Сити Тандер Джейлен Вильямс станет последним игроком в истории НБА, который будет носить игровой номер 6. Это решение лиги принято в честь Билла Расселла, двукратного чемпиона и легенды баскетбола, который скончался в июле 2022 года.

После смерти Расселла НБА решила закрепить №6 за ним навсегда, запретив его использование в будущем. В прошлом сезоне под этим номером также выступал Деандре Джордан из Денвера, но в этом году он не подписан ни одной командой.

23-летний Вильямс остался единственным активным игроком с №6. В сезоне 2024/2025 он провел 69 матчей, набирая в среднем 21,6 очка, 5,3 подбора и 5,1 передачи, был выбран для Матча всех звезд и выиграл свой первый чемпионский титул.

