Энтони Дэвис заявил, что будет играть в очках до завершения карьеры.
Центровой Даллас Маверикс сообщил, что зрение в прооперированном глазу восстановилось
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Центровой Даллас Маверикс Энтони Дэвис на пресс-конференции заявил, что планирует выступать в защитных очках до конца профессиональной карьеры. Баскетболист также подчеркнул, что уже готов к тренировочному лагерю перед стартом сезона-2025/26.
По словам Дэвиса, зрение в прооперированном правом глазу полностью восстановлено, так что ограничений перед началом сборов у него нет.
В прошлом сезоне центровой провел в составе Маверикс 11 матчей, в среднем набирая 22,5 очка и делая 9,9 подборов за игру.
