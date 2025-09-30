Денис Седашев

Центровой Даллас Маверикс Энтони Дэвис на пресс-конференции заявил, что планирует выступать в защитных очках до конца профессиональной карьеры. Баскетболист также подчеркнул, что уже готов к тренировочному лагерю перед стартом сезона-2025/26.

По словам Дэвиса, зрение в прооперированном правом глазу полностью восстановлено, так что ограничений перед началом сборов у него нет.

Anthony Davis will wear protective eyewear for the rest of his career after his recent eye injury, per @TheSteinLine pic.twitter.com/sgi8b6FyoL — Legion Hoops (@LegionHoops) September 29, 2025

В прошлом сезоне центровой провел в составе Маверикс 11 матчей, в среднем набирая 22,5 очка и делая 9,9 подборов за игру.