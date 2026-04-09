Дзюба помог Валмиере выиграть Латвийско-эстонскую баскетбольную лигу
Украинский центровой сыграл в финальном матче турнира
Павел Дзюба / Фото - ФБУ
Состоялся финальный матч розыгрыша Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.
В финале Валмиера обыграла Тарту (100:95) и впервые в истории стала победителем Латвийско-эстонской лиги.
Украинский центровой Валмиеры Павел Дзюба сыграл 3 минуты в финальном матче, сделал 1 подбор и 1 блок-шот.
Бронзу завоевал латвийский ВЭФ, который обыграл Калев/ Крамо – 87:72.
Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Финал
Тарту – Валмиера 95:100 (26:26, 17:29, 34:22, 18:23)
