Определились первые полуфиналисты баскетбольной Суперлиги
Следующие матчи 1/4 финала состоятся 10 апреля
около 1 часа назад
Фото: ФБР
Определились первые участники 1/2 финала плей-офф Суперлиги GGBET 2025/26. Днепр и Харьковские Соколы выиграли свои четвертьфинальные серии со счетом 2:0.
- Черкасские Мавпы – Днепр – 67:109 (21:36, 21:29, 16:22, 9:22)
- Нико-Баскет – Харьковские Соколы – 88:98 (19:21, 28:25, 22:22, 19:30)
Еще двух участников 1/2 финала определят результаты противостояний между Прикарпатьем-Говерлой и БК Ровно, а также Киев-Баскетом и БК Запорожье. Матчи пройдут 10 апреля.
Прикарпатье-Говерла перевела четвертьфинальную серию Суперлиги с Ровно в третий матч.
