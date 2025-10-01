Олег Гончар

Лидер Даллас Маверикс Энтони Дэвис набрал вес по сравнению с прошлым сезоном. Официальные измерения перед тренировочным лагерем показали, что его вес увеличился со 115 кг до 121,5 кг.

В июле 32-летний центровой перенес операцию по восстановлению отслоения сетчатки глаза. Это могло повлиять на его физическую форму.

Дэвис перешел в Даллас зимой 2025 года, но сразу получил травму. За новую команду он сыграл 9 матчей регулярного сезона, набирая в среднем 20 очков, 10,1 подбора и 2,2 ассиста за игру.

Напомним, ранее Дэвис заявил, что будет играть в очках до завершения карьеры.